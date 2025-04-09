Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 51,1 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных мошенничеств не менее 51,1 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Белгородской области за неделю от дистанционных краж и мошенничеств пострадали 72 жителя. В общей сложности белгородцы перевели злоумышленникам 19 млн руб., из которых 6 млн — заемные. Среди пострадавших — 33-летний белгородец, которому знакомый скинул ссылку на сервис дейтинга. Перейдя по ней, мужчина получил кредит на 400 тыс. руб., из которых 150 тыс. злоумышленники оперативно успели похитить.

Сумма ущерба в Воронежской области — 18,5 млн руб. Среди прочих обманута воронежская семья: злоумышленники убедили подростка воспользоваться телефоном матери и продиктовать код из SMS, после чего провели манипуляции с банковскими приложениями.

В Курской области жители потеряли 13,6 млн руб. Среди пострадавших — 67-летний пенсионер из облцентра, который ответил на рекламу дополнительного заработка через инвестиции и связался с куратором, обещавшим сопровождать все его финансовые операции. Единственным условием было постоянное вложение средств. С лета прошлого года мужчина переводил свои сбережения, пока они не закончились, затем продал собственную квартиру.

На прошлой неделе жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей из-за дистанционных хищений потеряли не менее 67,8 млн руб.

Анна Швечикова