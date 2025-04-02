Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 67,8 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей лишились из-за дистанционных мошенничеств не менее 67,8 млн руб. О подобных случаях в Орловской и Тамбовской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано 42 телефонных мошенничества и девять дистанционных краж. Общая сумма ущерба составила более 31,3 млн руб., из них около 3 млн руб. взяты в кредит. Среди пострадавших — 66-летний белгородец, которому предложили помочь на льготных условиях приобрести жилье в Москве.

Сумма ущерба в Воронежской области — 31 млн руб. Мошенником обманут 60-летний слесарь: его якобы обвиняли в финансировании недружественного государства. Единственный способ отвести от себя подозрения — снять сбережения и перевести на «безопасные счета». Когда злоумышленники поняли, что с мужчины больше взять нечего, они убедили его с помощью болгарки вскрыть банкомат в отделении банка.

В Курской области жители потеряли 5,4 млн руб. Среди пострадавших — 64-летний житель, которому злоумышленник представился сотрудником «Финансового мониторинга». Сообщив о взломе аккаунта на «Госуслугах», мошенник рассказал, что через личный кабинет курянина видны попытки оформить кредиты и отправить деньги террористической организации. Чтобы спасти себя и средства, было предложено отправить все деньги на «безопасный счет».

В Липецкой области полиция сообщила о случае дистанционного мошенничества с ущербом порядка 100 тыс. руб. Липчанке позвонили неизвестные, представившись сотрудниками интернет-магазина цветов. Мошенники сообщили, что на имя женщины заказан букет цветов от неизвестного отправителя с запиской внутри. Чтобы оформить курьерскую доставку, необходимо было предоставить адрес и код из СМС — это привело к потере средств.

На прошлой неделе жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей из-за дистанционных хищений потеряли не менее 36,1 млн руб.

Анна Швечикова