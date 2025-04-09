РНПК планирует изменить условия перестрахования авиации в ближайшие два месяца

В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) видят убытки в работе с сегментом гражданской авиации — по оценкам перестраховщика, они превышают 150%. Как заявила «Ъ» председатель правления РНПК Наталья Карпова, компания ведет переговоры с авиационным рынком об изменении условий страхования и введении оговорок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы планируем ввести оговорку, чтобы страховая сумма в целом по судну соответствовала текущей сумме стоимости его агрегатов. Новые условия перестрахования в сегменте авиации планируется ввести в ближайшие два месяца»,— сказала госпожа Карпова.

Несмотря на рост убытков, тарифы на страхование пассажирских самолетов остались на уровне 2022 года, добавил председатель. «Это ненормально, и условия в этом сегменте требуют пересмотра»,— сказала госпожа Карпова. Также она заявила, что в 2024 году отмечено несколько значительных авиационных убытков, которые РНПК не наблюдала в 2022–2023 годах. Кроме того, отмечается рост регулярных убытков.

Как писал ранее «Ъ», взносы авиакомпаний на страхование самолетов за повреждения по каско и гражданской ответственности за 2024 год почти полностью зарезервированы страховщиками на выплаты перевозчикам по уже заявленным убыткам. Ноябрьское происшествие с SSJ 100, загоревшимся на взлетно-посадочной полосе в Анталье, как ожидалось, увеличит отраслевой убыток до 7–8 млрд руб.

Подробнее читайте в интервью Натальи Карповой.