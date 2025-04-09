Рецидивистка из Елабуги получила исправительные работы за удар ножом знакомого

43-летняя ранее судимая жительница Елабуги приговорена к шести месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% от заработной платы в доход государства за удар своего знакомого ножом. Ей было выдвинуто обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 25 октября 2024 года в квартире женщины в Елабуге. Во время распития алкоголя между подсудимой и ее знакомым возник конфликт на почве денежного долга. В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в спину.

Потерпевший получил травму, квалифицированную как причинение легкого вреда здоровью. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Артём Дергунов