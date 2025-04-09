В районе «ВИЗ-Правобережный» Екатеринбурга построят два детских сада и две школы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц Крауля, Лоцмановых, Татищева и Юрия Исламова. Помимо жилой застройки, планируется строительство социальных объектов, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз нового жилого района "ВИЗ-Правобережный"

Фото: Проектная документация Эскиз нового жилого района "ВИЗ-Правобережный"

Фото: Проектная документация

На территории появятся два детских сада по 350 мест, две школы на 1,5 тыс. мест каждая, два спортивных объекта и поликлиника. Под учреждения образования выделят земельные участки площадью 35 тыс. кв. м земли, а для спортивных объектов — 33 тыс. кв. м.

Напомним, согласно масштабному проекту, 740 га набережной Верх-Исетского пруда планируют возвести девять микрорайонов с общей жилой площадью более 2,2 млн кв. м. Всего в районе построят 15 корпусов и пять пристроенных помещений детсадов для более 5 тыс. детей, семь школ на 9 тыс. мест, детскую и взрослую поликлиники, три физкультурно-оздоровительных комплекса, хоккейный корт, школу единоборств, четыре школы искусств и культурно-досуговый центр.

Проект включает строительство и реконструкцию транспортных развязок, благоустройство прилегающих территорий, в том числе набережной пруда. Общая площадь зеленых пространств составит 126,1 га.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на «ВИЗе-Правобережном» в Екатеринбурге планируют строительство небоскреба высотой 100 этажей. Кроме того, там хотят построить жилье для 82 тыс. человек и «Правительственный квартал».

Полина Щуцкая