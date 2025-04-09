При ударе украинского дрона по машине погиб житель Белгородской области

В приграничном поселке Красная Яруга в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль погиб человек. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что местный житель погиб на месте от полученных травм, а находившаяся с ним в машине супруга получила множественные осколочные ранения бедра.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Туда же самостоятельно обратился еще один местный житель, получивший ранение при ударе FPV-дрона по автомобилю. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. После оказания медпомощи врачи примут решение о его дальнейшем лечении.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Только за последние сутки в регионе пострадали шесть человек. В Красной Яруге тяжелые ранения получили два бойца подразделения самообороны «Орлан».

Сергей Толмачев, Воронеж