Кикшеринг «поставили на паузу» в Петербурге из-за снегопада

Прокат электросамокатов в Санкт-Петербурге временно недоступен из-за неблагоприятных погодных условий. Он будет доступен, когда все нормализуется, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Новый регламент работы сервисов предполагает блокировку работы СИМ при понижении температуры воздуха, выпадении снега и образования наледи на улицах города.

Комтранс рекомендует петербуржцам учитывать погодные условия при составлении маршрута. Водителей просят быть внимательными на дорогах о соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала сезона в Петербурге насчитали более 2500 нарушений у водителей СИМ.

Татьяна Титаева