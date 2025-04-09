Universal Pictures откроет в Европе первый парк развлечений

Американская киностудия Universal Pictures собирается открыть свой первый парк развлечений в Европе. Сегодня, 9 апреля, американская телекоммуникационная корпорация Comcast, которой принадлежит Universal, и правительство Великобритании объявили, что они договорились о строительстве парка развлечений компании в городе Бедфорд примерно в 80 км от Лондона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В заявлении говорится, что парк принесет британской экономике £50 млрд ($64 млрд) и создаст почти 30 тыс. рабочих мест — 20 тыс. при строительстве и 8 тыс. после начала работы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что это соглашение создаст в стране один из крупнейших парков развлечений в Европе, внесет вклад в британскую экономику и обеспечит работой жителей Бедфорда.

Парк площадью 192 га с аттракционами и другими развлечениями, основанными на франшизах Universal, таких как «Парк Юрского периода» и «Гарри Поттер», планируется открыть в 2031 году. При нем также будет открыта гостиница на 500 номеров. Ожидается, что парк будет привлекать 8,5 млн посетителей в год. Таким образом, его создатели хотят конкурировать с парижским «Диснейлендом» — сейчас только он в Европе собирает большее количество посетителей. У Universal уже есть пять парков развлечений, два из них находятся в США, по одному — в Сингапуре, Японии и Китае.

Яна Рождественская