Правительство РФ хочет построить виадук на М-7 в Володарском округе в 2031 году

Правительство РФ включило реализацию проекта по строительству путепровода через железную дорогу на 347 км трассы М-7 в Нижегородской области в перечень мероприятий по дорожной деятельности в 2025-2030 годах. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Переезд находится в Володарском округе, в районе станции Чичерово.

Сроком завершения строительства обозначен 2031 год. Общая стоимость проекта оценивается в 1,94 млрд руб. Проект будет реализовывать федеральное госучреждение «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Предварительно, на его реализацию из бюджета РФ в 2029-2030 годах должны выделить 458,3 млн руб., еще 1,44 млрд — в последующие годы.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этот же перечень вошло строительство автодорожного обхода Балахны со сроком завершения в 2036 году.

Галина Шамберина