Владельцам киосков запретили пикет у мэрии Екатеринбурга против сноса ларьков

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало членам «Союза НТО» и участникам специальной военной операции (СВО) в проведении пикета у здания администрации Екатеринбурга, документ есть в распоряжении редакции. Пикет против сноса ларьков в городе был запланирован на 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В качестве причины отказа назван действующий в регионе режим базовой готовности, введенный в октябре 2022 года. В уведомлении, отмечается, что режим базовой готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Один из организаторов, бывший депутат городской думы Роман Ступников, заявил, что «Союз НТО» планирует подавать новую заявку. «У нас планов много. Если говорить о публичных мероприятиях, то у нас есть гайд-парки, если нам не согласовывают митинг там, где мы просим, то будем ориентироваться на гайд-парк. Конечно хотелось бы провести в центре города, чтобы всем было удобно и, в первую очередь, администрации, мы под них выбирали место», — отметил господин Ступников. Он добавил, что новая дата проведения акции будет определена позднее.

По его словам, одним из рассматриваемых вариантов для проведения пикета является парк 50-летия ВЛКСМ, где располагается гайд-парк.

Ранее в Екатеринбурге сорвалось собрание владельцев нестационарных торговых объектов, которое они планировали провести в ТЦ «Европа». На нем планировали обсудить планы городских властей по сносу киосков. В результате телефонных переговоров с приемной вице-мэра, владельцам НТО назначили встречу с директором департамента потребительского рынка Максимом Чаплыгиным на 16 апреля.

Полина Щуцкая