«Брусника» получила разрешение на застройку территории бывшего оборонного завода

Компания девелопера «Брусника» получила разрешение на строительство жилья на месте бывшего оборонного предприятия 5-й Центральный автомобильный ремонтный завод (5-ЦАРЗ) в границах ул. Расточной — Маневровой — Билимбаевской в Екатеринбурге. Разрешение на строительство было выдано компании «Два континента. Екатеринбург. Специализированный Застройщик», оно действует до конца 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, сейчас ведутся работы по подготовке площадки к началу строительства. «Устраиваем временные дороги, места для складирования, прокладываем временные инженерные сети и организуем строительный городок. Начать строительство планируем летом»,— рассказали в «Бруснике».

Согласно разрешению, на бывшей заводской площадке построят четырнадцатисекционный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой. Жилая площадь составит 46 тыс. кв. м.

Напомним, 5-ЦАРЗ был ликвидирован вследствие банкротства. Завод занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, им владело Министерство обороны РФ.

Мария Игнатова