В Нижегородской области снизилось количество острых отравлений наркотиками

В первом квартале 2025 года в Нижегородской области зафиксирован 31 случай острых отравлений наркотическими средствами. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года и почти на 20% меньше по сравнению с 2024 годом. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Дмитрий Филатов на пресс-конференции 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в первом квартале 2024 году таких случаев было 39, в 2023 — 100. Среди несовершеннолетних с начала 2025 год выявлен один случай отравления наркотиками, в первом квартале 2024 года таких случаев было четыре, в 2023 — три.

Нижегородская судмедэкспертиза за первые два месяца текущего года зафиксировала 15 отравлений наркотиками с летальным исходом. Несовершеннолетних среди погибших нет. В 2024 году за аналогичный период от наркоотравлений умерли 16 человек, в 2023 — 24.

Дмитрий Филатов настоятельно попросил нижегородцев оперативно сообщать в полицию, если они стали свидетелями наркопреступлений. Это, в частности, может касаться ситуаций, когда неизвестные делают закладки с наркотиками во дворах жилых домов.

Анастасия Титова, Андрей Репин