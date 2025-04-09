Депутаты петербургского ЗакСа присвоили звание почетного мецената ЛСР

Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило звание «Почетный меценат» группе компаний ЛСР, передает корреспондент «Ъ-СПб». Двое парламентариев проголосовали против.

Кроме ЛСР статус почетного мецената получило ООО «Империал», оно занимается поставками сухого молока. Его кандидатуру выдвинул Совет инвалидов воинов-интернационалистов.

Как рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский, выдвинуть застройщика на это звание предложила АНО «Центр творчества и досуга». Им ЛСР помогает участием в проекте, направленном на сохранение исторических и культурных ценностей. ГК «отвечает запросу петербуржцев» и занимается развитием социальной инфраструктуры, добавил председатель парламента. «На мой взгляд, заслуженно»,— прокомментировал присвоение статуса ЛСР господин Бельский и посоветовал другим предпринимателям следовать примеру коллег.

Когда из кулуаров ЗакСа слухи о планах присвоить ЛСР звание почетного мецената перешли в интернет, градозащитники начали резко критиковать идею и призывали фракции парламента настаивать на отклонении этого решения. Они настаивали на том, что проекты ЛСР — «градостроительная ошибка».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа предложили разрешить применять офсетные контракты в IT.

Полина Пучкова