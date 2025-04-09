Депутаты ЗакСа предложили разрешить применять офсетные контракты в IT

Петербургские парламентарии окончательно приняли проект федеральной инициативы разрешить офсетные контракты в IT-сфере, передает корреспондент «Ъ-СПб». Планируется, что инвестор будет обязан подстроиться под меняющиеся потребности заказчика.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга внесли поправки в федеральный закон о контрактной системе в сфере услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Они хотят разрешить заключить офсетные соглашения в IT-отрасли и обязать инвестора технически поддерживать заказчика в доработке ПО, если потребности заказчика будут меняться.

Но максимальный срок действия контракта не может превышать десять лет. Подобные соглашения сейчас применяют в закупке в медицинской сфере, напоминает автор инициативы Денис Четырбок. Однако, по его словам, в сфере IT есть риски, с которыми не сталкиваются в области поставки препаратов. Речь идет о том, что разработанное по контракту ПО может устареть.

Документ предусматривает также новые «экстраординарные основания» позволяющие изменить цену офсетного контракта, но не более чем на 10% от цены контракта. Этими основаниями является введение иностранными государствами политических или экономических санкций и мер ограничительного характера.

Полина Пучкова