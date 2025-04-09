Bild: СДПГ возглавит Минобороны и Минфин в новом правительстве Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии, согласовавшие коалиционный договор, распределили между собой министерства в будущем правительстве ФРГ, пишет Bild со ссылкой на источники. По данным таблоида, социал-демократы получат Минобороны и Минфин, а консерваторы впервые за последние 60 лет возглавят Министерство иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Предположительно, тем самым Борис Писториус сохранит за собой место министра обороны Германии. Социал-демократам также достанется Минюст, а блоку ХДС/ХСС — МВД. По данным немецких СМИ, партии представят детали коалиционного соглашения сегодня, 9 апреля.

Внеочередные выборы в Бундестаг, организованные из-за развала правящей коалиции Олафа Шольца, прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, второе — крайне правая «Альтернатива для Германии». Консерваторы решили сформировать правящую коалицию с социал-демократами, получившими третье место по итогам выборов. Еще до завершения переговоров партии, в частности, согласовали снятие ограничений на оборонные расходы.

Подробнее о политической ситуации в ФРГ — в материале «Ъ» «Немецкие крайне правые догнали победителей».

Лусине Баласян