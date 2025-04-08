СМИ: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правящей коалиции ФРГ

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о формировании правящей коалиции в Германии. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах. Ожидается, что блок объявит об этом 9 апреля в полдень.

«Сегодня вечером на встрече высокопоставленных представителей было достигнуто базовое соглашение»,— говорится в публикации на сайте немецкого телеканала NTV.

В данный момент прорабатываются окончательные детали, уточнили источники NTV. «ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить результаты завтра в полдень»,— говорится в публикации.

23 февраля в Германии прошли внеочередные выборы в Бундестаг, по итогам которых блок ХДС/ХСС занял первое место, набрав 28,6% голосов. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к 20 апреля.

Подробнее о выборах в ФРГ — в материале «Ъ» «Немецкое правительство не поспевает за парламентом».

Анастасия Домбицкая