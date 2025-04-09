Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Кубань

Российские системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны России. Наибольшее количество дронов — 67 — было сбито над Краснодарским краем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также системы ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом. Семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря и шесть — над Черным морем.

Над территорией Ростовской области перехвачено 29 беспилотников, над Северной Осетией — 15, над Воронежской областью — 11, над Курской областью — 10, над Белгородской областью — пять, два — над Пензенской областью, по одному — над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.

Наталья Решетняк