ГК Метрикс Development и DEVISION подписали соглашение о сотрудничестве

Краснодарский девелопер Метрикс Development и архитектурно-брендинговая компания DEVISION договорились о комплексном сотрудничестве. Стороны подписали документ, который предусматривает совместную работу по разработке благоустройства и архитектуры текущих и будущих проектов жилой и курортной недвижимости группы компаний.

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«Инвестиции в инфраструктуру жилых комплексов — приоритет нашей компании. Высокий уровень комфорта и безопасности для жителей — это гарантия лояльности и приверженности не только к конкретному жилому комплексу, но и к городам, в которых мы строим. Благодаря опыту и профессионализму архитекторов бюро DEVISION мы создадим на черноморском побережье объект гордости для круглогодичного отдыха и проживания — жилой комплекс Botanica Hills с благоустройством высочайшего уровня, с собственной набережной, амфитеатром, терренкуром и бассейнами»,— прокомментировала Юлия Сидорова, коммерческий директор ГК «Метрикс Development»

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«В DEVISION мы создаём не просто жилые комплексы. Наши эксперты берутся за смелые, новаторские проекты, которые задают стандарты отрасли. Именно поэтому нам так важно сотрудничество с ТОП-девелоперами, такими как Метрикс Development — вместе мы реализуем идеи, меняющие облик городов. Сейчас мы активно развиваемся в Краснодарском крае — одном из самых динамичных и перспективных регионов России. Рост инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость, высокий спрос на качественную архитектуру открывают новые возможности. И мы готовы предложить рынку свежие, технологичные решения, которые станут новыми точками притяжения»,— отметил Алексей Кашкаров, коммерческий директор архитектурно-брендинговой компании DEVISION.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Метрикс Фото: пресс-служба компании Метрикс

В настоящий момент партнеры работают над благоустройством клубной резиденции Botanica Hills в причерноморском курортном поселке Небуг. Четыре дома бизнес-класса расположены на участке 5,4 Га на равнине между гор в пешей доступности от пляжа. Специалисты DEVISION создадут для жилого комплекса Botanica Hills уникальное, и при этом оптимально сбалансированное придомовое пространство. В проекте предусмотрено 3,5 Га благоустроенной территории, на которой помимо озеленения и ландшафтного дизайна, девелопер планирует разместить водные объекты, включая два открытых бассейна, собственную речную набережную протяженностью 307 метров, амфитеатр и другие зоны для отдыха.

ГК Метрикс Development — девелоперская компания, входит в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Двукратный обладатель премии Urban в номинации «Девелопер года». В общей сложности застройщик возводит свыше 500 000 кв. м. жилой и курортной недвижимости в России и Королевстве Таиланд.

Застройщик ООО «СЗ «Метрикс Небуг», проектные декларации наш.дом.рф

https://metriks.ru/