В здании ростовского автовокзала «Центральный» откроются МФЦ и магазины

В скором времени на территории автовокзала «Центральный», открывшегося менее года назад на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону, появится МФЦ, магазины одежды, ателье, химчистки, аптеки, супермаркеты и минимаркеты. Об этом рассказал директор «Центрального» Евгений Мальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, сегодня посетители в ожидании рейса могут воспользоваться залами ожидания, посетить библиотеку, фудкорт и кофейню. Для семей с детьми есть игровая зона, а также комната матери и ребенка. Автовокзал работает круглосуточно и полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Автовокзал «Центральный» совместно с ростовским отделением Сбербанка проанализировали географию поездок из донской столицы и выяснили, что самым популярным направлением у ростовчан является Москва. Сегодня через транспортный узел проходят городские, областные, межрегиональные и международные маршруты. С автовокзала можно уехать в населенные пункты Ростовской области, в ДНР, ЛНР, Запорожье, Крым, Москву и Светлоград. С конца февраля запущен новый международный рейс в Минск.

В Сбере сообщили, что с начала 2025 года пассажиры стали оплачивать покупки биометрией на 40% чаще. Средний чек составляет 320 руб., а самая большая покупка достигла 3 тыс. руб.

Как комментирует управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, на Центральном автовокзале установлено восемь терминалов Сбера, позволяющих провести платежи с помощью биометрии. «Главными причинами роста интереса к сервису становятся высокая степень безопасности и удобство»,— говорит управляющий банком.

Оплата по биометрии стала возможной в Ростовской области в 2023 году. Данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом. Алгоритмы распознавания лиц обучены отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды. Нужно просто посмотреть в камеру и через несколько секунд платеж будет проведен.

Василий Хитрых