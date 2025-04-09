Рост цен на квартиры в новостройках Ижевска за год вдвое превысил показатель РФ

Ижевск вошел в тройку регионов с наибольшим приростом средних цен на квартиры в новостройках за последний год — 22%, что в два раза или на 11 п.п. больше, чем в среднем по РФ, согласно данным экспертов «Циан.Аналитики». В числе лидеров роста цен также находятся Тольятти и Томск с показателями 32 и 26% соответственно. Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска составила 122,5 тыс. руб. в апреле. Прирост за квартал — 5,3%, что на 1,8 п.п. превышает среднероссийский показатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Федеральные эксперты отмечают, что текущие условия на рынке недвижимости предполагают дальнейший медленный рост цен на новое жилье. Основные факторы этого роста включают сокращение числа «новинок» на рынке, увеличение себестоимости строительства и восстановление активности девелоперов относительно июля 2024-го. Дополнительно к этому идут акции и рассрочки от девелоперов, а также субсидирования ставок.

Напомним, в Ижевске средняя цена на квартиры составила 4,9 млн руб. в марте, что эквивалентно стоимости 14 кв. м в московских квартирах. В этом рейтинге столица Удмуртии заняла 56-е место среди 69 городов России.