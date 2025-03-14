14 квадратных метров квартиры в Москве можно приобрести по цене жилья в Ижевске

Житель Ижевска, продав свою квартиру в столице Удмуртии, сможет купить лишь 14 кв. м жилья в Москве. Такое соотношение цен на вторичном рынке жилья в российской столице и других городах страны подсчитал портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Московские квартиры являются самыми дорогими в России. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы составляет 21,1 млн руб. В Ижевске средняя цена на квартиры составляет 4,9 млн руб., что эквивалентно стоимости 14 кв. м в московских квартирах. Жители Саранска, Липецка, Ярославля, Иваново, Пензы и некоторых других городов смогут приобрести квартиры такой же площади.

В этом рейтинге Ижевск занимает 56-е место среди 69 городов России. В целом по стране россиянин, чья средняя квартира стоит 6,4 млн руб., может приобрести в Москве 18 кв. м жилья.