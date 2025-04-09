«Яндекс» зафиксировал 1,5 млн запросов про Овечкина в день после его рекорда

Количество поисковых запросов пользователей «Яндекса» о хоккеисте «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине на следующий день после установления снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) достигло нового пика в 1,5 млн. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«7 апреля интерес к Овечкину в поиске продолжил увеличиваться и поставил новый рекорд. Пользователи задали в понедельник больше полутора миллионов запросов о хоккеисте», — сказал собеседник «Ъ».

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщала о значительном — в 25 раз по сравнению со средним по 2025 году — повышении интереса к фигуре Овечкина в воскресенье. В день, когда он превзошел достижение Гретцки, «Яндекс» зафиксировал свыше 600 тыс. поисковых запросов о хоккеисте.

По данным компании, чаще всего о хоккеисте спрашивали в городах-миллионниках. Пользователи интересовались спортивной карьерой Овечкина, его статистикой, количеством шайб до рекорда, а также деталями жизни хоккеиста.

Таисия Орлова