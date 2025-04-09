Комитет Госдумы поддержал инициативу Татарстана об аресте имущества релокантов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект закона, согласно которому уехавших из России граждан можно будет привлечь к административной ответственности за нарушение против интересов страны. Соответствующий проект внесли Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Об этом господин Фаррахов сообщил в своем Telegram-канале.

Айрат Фаррахов рассказал, что при подготовке законопроекта ко второму чтению будут учтены предложения, поступившие от Правительства России, Верховного Суда, Правового управления Аппарата Госдумы и Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Инициативу планируют рассмотреть на пленарном заседании 13 мая.

Если закон примут, то поправки в КоАП РФ разрешат применять обеспечительную меру в виде ареста имущества релокантов для последующего наложения административного штрафа.

Диана Соловьёва