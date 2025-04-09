Денис Паслер и Артем Жога посетили медсанчасть завода им. Калинина

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога посетили в Екатеринбурге машиностроительный завод имени М.И. Калинина, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Артем Жога

Фото: полпредство УрФО Денис Паслер и Артем Жога

Фото: полпредство УрФО

Первой точкой посещения стала медико-санитарная часть. «В медсанчасти предприятия пообщался с персоналом по одному из ключевых вопросов, стоящих перед многими учреждениями региона, — преодоление дефицита кадров. Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему»,— рассказал господин Паслер в своем Telegram-канале.

В 2019 году в медсанчасти провели полную реконструкцию и обновили оборудование. Сейчас там есть своя лаборатория, дневной стационар на 20 мест, физиотерапевтическое отделение с водо-, грязе- и парафинолечением, различными видами массажа, иглорефлексотерапией, лечебной физкультурой.

Машиностроительный завод имени М.И. Калинина эвакуировали из Подмосковья в Свердловск в 1941 году, при этом в 2026 году предприятию исполнится 160 лет. Медсанчасть была создана в 1944 году на базе заводского здравпункта.

Ранее на должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области назначили Татьяну Савинову. Ранее она работала в правительстве Оренбургской области в команде Дениса Паслера, когда он был губернатором этого региона.

Ирина Пичурина