Клуб «Ванкувер Кэнакс» стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала клуб «Ванкувер Кэнакс» первой звездой игрового дня. Впервые в истории лиги команде удалось отыграть разницу в три шайбы за последнюю минуту матча. Встреча с «Даллас Старс» завершилась в овертайме победой «Ванкувера» (6:5).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

До последней минуты матча канадский клуб уступал со счетом 2:5. Ровно на 60-й минуте шайбу забросил финский нападающий Аату Рятю. Перевести игру в овертайм позволил дубль швейцарского форварда Пиуса Сутера. Автором победной шайбы стал американец Кифур Шервуд.

Второй звездой дня признали канадского голкипера «Буффало Сейбрс» Джеймса Раймера, который впервые в сезоне отыграл на ноль, отразив 33 броска в игре с «Каролина Харрикейнз» (3:0). Третьей звездой стал чешский форвард «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк, отличившийся голом и двумя результативными передачами в матче с «Нью-Джерси Девилс» (7:2). Пастрняк стал первым чешским хоккеистом, который набрал более 100 очков в трех сезонах подряд.

Таисия Орлова