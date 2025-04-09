Сбербанк в первом квартале нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11%

По итогам первого квартала чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по РСБУ выросла на 11,1% в годовом выражении, до 404,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,6%, следует из пресс-релиза кредитной организации. За март чистая прибыль увеличилась на 6,8%, до 137,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За три месяца чистые процентные доходы «Сбера» выросли на 15% год к году, до 711,6 млрд руб., в марте — на 14,9%, до 238,9 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за первый квартал увеличились на 1,9%, до 168,9 млрд руб., в марте — на 0,3%, до 61,3 млрд руб. Операционные расходы с начала года выросли на 14,3%, до 237,8 млрд руб., в прошлом месяце — на 18,8%, до 91 млрд руб.

Базовый и основной капиталы Сбербанка за три месяца увеличились на 8,6% и 8,4%, до 6,4 трлн и 6,5 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 3,8%, до 7,195 трлн руб.

В 2024 году прибыль Сбербанка по РСБУ увеличилась на 4,5% за год и составила 1,56 трлн руб. Чистая прибыль по МСФО за прошлый год стала рекордной, увеличившись до 1,58 трлн руб. В феврале «Ъ» узнал об уходе лидера рынка автокредитования Драйв Клик банка, «дочки» Сбербанка.

Подробности — в материале «Ъ» «Клик без Драйва».