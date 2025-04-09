Нижегородские приставы выдворили двух граждан Алжира из РФ

Два гражданина Алжира выдворены из Нижегородской области за пределы РФ. Об этом сообщили в региональном УФССП 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решение об их выдворении ранее принял суд как меру наказания по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ). Уточняется, что у них не было документов, подтверждающих право временно проживать и работать в России. Нарушителям также запретили въезд в РФ на пять лет.

Всего с начала 2025 года нижегородские приставы выдворили из России 302 мигрантов. Большинство из них — из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Как писал «Ъ-Приволжье», по состоянию на 25 марта из Нижегородской области выдворили 257 мигрантов.

Галина Шамберина