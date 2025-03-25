Почти 260 мигрантов выдворили из Нижегородской области за неполные три месяца

Судебные приставы выдворили 257 мигрантов из РФ с территории Нижегородской области за первые неполные три месяца 2025 года. Об этом рассказали в региональном управлении ФССП 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одним из последних выдворенных иностранцев стал гражданин Камеруна. У него отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать в России. Основанием для выдворения стало решение суда после рассмотрения протокола, составленного по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ…).

Наказание предусматривает выдворение из России и запрет на въезд в страну сроком на пять лет.

В управлении добавили, что большинство выдворенных в Нижегородской области иностранцев — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году число выдворенных мигрантов в регионе выросло на 76% по сравнению с предыдущим годом.

Галина Шамберина