Новым ректором КГАУ стал Ильшат Нуриев

Новым ректором Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) стал Ильшат Нуриев. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

Господина Нуриева коллективу вуза представила замминистра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Госпожа Шевелкина подчеркнула стратегическое значение аграрного образования для развития сельского хозяйства как в Татарстане, так и в соседних регионах. По ее словам, текущая реорганизация аграрных вузов республики откроет новые перспективы для развития образовательной системы и привлечения иностранных студентов.

Алексей Песошин отметил важность сохранения накопленного научно-образовательного потенциала и продолжения развития сотрудничества с инновационными предприятиями и Академией наук Республики Татарстан.

Ильшат Нуриев выразил уверенность в том, что вместе с коллективом вуза и при поддержке руководства республики они смогут решить задачи, которые перед ними поставят.

«Аграрный вуз для меня — не чужой, я здесь учился, и на том образовании и воспитании, которые здесь получил, строю свою жизнь», — сказал Нуриев.

Реорганизация направлена на повышение качества подготовки специалистов агропромышленного комплекса и удовлетворение растущих потребностей отрасли.

Ранее сообщалось, что Алмаз Хисамутдинов стал возглавлять Арский район Татарстана, на этом посту он сменил Ильшата Нуриева.

Артём Дергунов