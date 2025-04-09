Новым ректором КГАУ стал Ильшат Нуриев
Новым ректором Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) стал Ильшат Нуриев. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.
Господина Нуриева коллективу вуза представила замминистра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Госпожа Шевелкина подчеркнула стратегическое значение аграрного образования для развития сельского хозяйства как в Татарстане, так и в соседних регионах. По ее словам, текущая реорганизация аграрных вузов республики откроет новые перспективы для развития образовательной системы и привлечения иностранных студентов.
Алексей Песошин отметил важность сохранения накопленного научно-образовательного потенциала и продолжения развития сотрудничества с инновационными предприятиями и Академией наук Республики Татарстан.
Ильшат Нуриев выразил уверенность в том, что вместе с коллективом вуза и при поддержке руководства республики они смогут решить задачи, которые перед ними поставят.
«Аграрный вуз для меня — не чужой, я здесь учился, и на том образовании и воспитании, которые здесь получил, строю свою жизнь», — сказал Нуриев.
Реорганизация направлена на повышение качества подготовки специалистов агропромышленного комплекса и удовлетворение растущих потребностей отрасли.
Ранее сообщалось, что Алмаз Хисамутдинов стал возглавлять Арский район Татарстана, на этом посту он сменил Ильшата Нуриева.