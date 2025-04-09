Суд на Урале прекратил преследование за госизмену из-за смерти обвиняемого

Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, дело прекращено в связи со смертью подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Финальное заседание суда по уголовному делу состоялось 9 апреля. Он также обвинялся по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через границу военной техники).

Напомним, облсуд начал рассматривать уголовное дело Василия Раскова 24 марта. Следствие установило, что обвиняемый, имея проукраинские взгляды, самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию отправлял ей информацию о военно-стратегических объектах Свердловской области и сведения военно-технического плана. Кроме того, его обвиняли в попытке переправить две специализированные радиостанции через границу с Казахстаном.

Ирина Пичурина