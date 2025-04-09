На участке федеральной трассы в районе села Юськи начали ямочный ремонт

На участке федеральной трассы в районе села Юськи стартовали работы по укладке асфальта в рамках ямочного ремонта, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram. Это временная мера до старта капитального ремонта дороги. На текущий момент отфрезеровано пять отрезков трассы во всю ширину, планируется обновление 2,5 км покрытия. Подрядчик обещает завершить работы в течение 2-3 дней. Участки трассы находятся на балансе Росавтодора.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что глава региона Александр Бречалов 8 апреля провел рабочую встречу с министром транспорта Романом Старовойтом, где среди прочего обсуждался капитальный ремонт удмуртского участка федеральной трассы. После встречи господин Ефимов рассказал, что стороны договорились об увеличении темпов капитальных ремонтов дорог в Удмуртии и более «жестком» контроле графиков производства работ, чтобы «не допускать простоев».