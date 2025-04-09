Предприятия углепрома Хакасии планируют сокращение персонала

ООО «Угольно-логистическая компания “Разрез Аршановский”» намерено в апреле сократить персонал на 15%. Об этом директор компании Евгений Юрин сообщил на совещании по проблемам отрасли в верховном совете Республики Хакасия.

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Совещание прошло 8 апреля. «При сохранении текущих условий к концу года производство будет законсервировано. Останется персонал, который будет задействован на поддержание режима консервации»,— предупредил его участников господин Юрин. По данным «СПАРК-Интерфакс», среднесписочная численность сотрудников «УЛК “Разрез Аршановский”» в конце прошлого года составляла 255 человек. В 2024-м компания получила чистую прибыль в размере 211,52 млн руб.

Директор филиала АО «Русский уголь» Иван Штанько на совещании отметил, что в 2025 году филиал, согласно скорректированному плану, планирует добыть угля на 11% меньше, чем в 2024-м. «Если положение дел не изменится, то, по мнению представителей профсоюзов, пик кризиса придется на осень»,— говорится в сообщении верховного совета по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о том, что в первом квартале 2025 года из Хакасии в восточном направлении было вывезено 665 тыс. т угля. Это на 54% меньше аналогичного периода прошлого года.

Валерий Лавский