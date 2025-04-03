На 54% упал экспорт угля в восточном направлении из Хакасии в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года в объем вывоза угля в восточном направлении из Хакасии составил 665 тыс. т. «Это на 54% меньше аналогичного периода прошлого года»,— сообщил губернатор Валентин Коновалов (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В прошлом году между ОАО «РЖД» и правительством республики было заключено соглашение об экспорте 6,5 млн т угля в восточном направлении. В 2025-м вывоз угля осуществляется в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. На текущий год соглашение было продлено только с Кузбассом, на который в 2024-м пришелся наибольший объем квоты — 54,1 млн т.

В середине марта, как писал «Ъ», стало известно, что Минэнерго РФ рассматривает возможность возобновления заключения соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами. Тогда глава министерства Сергей Цивилев сообщил, что по окончании первого квартала планируется подвести итоги эффективности вывоза угля в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Александра Стрелкова