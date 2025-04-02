Глава Минтранса РФ раскритиковал ремонт удмуртского участка федеральной трассы

Глава Минтранса Роман Старовойт раскритиковал ремонт удмуртского участка федеральной трассы М-12 «Восток», обращаясь к руководителю Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роману Новикову на совещании в ведомстве, сообщает пресс-служба дорожного министерства РФ.

«Автомобильная дорога Кострома—Пермь, подъезды к Ижевску и дороги М-12 в Удмуртии: там продолжается капремонт трех участков протяженностью без малого 14 км. Первоначальные сроки завершения работ перенесены Росавтодором с 2024-го на 2026 год. За период с сентября 2024-го по февраль 2025-го по вопросу завершения этих работ глава Удмуртии Александр Бречалов обращался пять раз. Ничего не сделано. Фотографии ужасные»,— отметил господин Старовойт.

Глава Минтранса добавил, что взаимодействие с регионом по ремонту участков федеральной трассы не обеспечено. Чиновник отметил, что еще в 2024-м Росавтодору было отказано в организации новых ремонтных работ, например на Дальнем Востоке, с указанием на необходимость завершить текущие проекты.

Напомним, ранее стало известно, что на устройство слоев износа для содержания участка федеральной трассы М12 «Восток», проходящей через Удмуртию, направят 1,2 млрд руб. из бюджета РФ. Кроме того, в 2025-2027 гг. планируется расширить 28 км федеральной дороги в Удмуртии до четырех полос.