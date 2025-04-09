Уровень воды в реках Сочи не достиг критических отметок

По данным региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, за последние сутки в Сочи не зарегистрировано подъемов уровня воды в реках до неблагоприятных и опасных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Реки остаются в руслах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 8 апреля прогнозировали сильные дожди с грозами. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся на курорте до 11 апреля.

Температура воздуха в Сочи днем составит 7 градусов тепла, ночью от 1 до 6 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют нормализацию климатических показателей в конце второй декады апреля. Снегопад возможен только в горных районах на высоте более 800 м.

«Все городские службы переведены на усиленный режим работы»,— сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха вблизи водоемов. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что в этом году на курорте расчистят русла семи рек для предотвращения паводков. В прошлом году специалистам удалось расчистить русла 11 рек.

Мария Удовик