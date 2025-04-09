Два калининградца получили реальные сроки за кражу на 2 млн рублей в Петербурге

Суд огласил приговор обвиняемым в краже драгоценностей денег и других вещей на сумму более 2 млн рублей. Одному дали пять лет лишения свободы, второму — 3,5 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Подсудимыми по делу проходили два жителя Калининграда. В марте прошлого года Денис Ковалев и Вартан Балаян проникли в частный дом в поселке Тярлево и похитили драгоценности, часы, денежные средства и иное имущество, включая библию. Большая часть этих вещей была изъята полицией при обыске квартиры, в которой обвиняемые временно проживали, украденное вернули потерпевшей.

Их признали виновными в совершении преступления. Балаяну назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в ИК строгого режима, Ковалеву — 3 года 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работнице ломбарда в Петербурге вынесли приговор по делу о хищении 1,8 млн рублей.

Татьяна Титаева