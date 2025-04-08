Работнице ломбарда в Петербурге вынесли приговор по делу о хищении 1,8 млн рублей

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Елене Романчук, похитившей из ломбарда более 1,8 млн рублей. Об этом сообщили 8 апреля в объединенной пресс-службе городских судов.

Из материалов дела следует, что с ноября 2022 по май 2023 года Романчук, работавшая товароведом-оценщиком в ООО «Ломбард Фрегат» на Политехнической улице, оформляла подложные залоговые билеты. В них женщина указывала недостоверные сведения о заемщике, заложенных изделиях и сумме займа.

Вместо реальных ювелирных изделий она помещала в сейф ломбарда предметы, которые не имели к ним отношения. После фигурантка изъяла из кассы вверенные ей 1,8 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Романчук признала вину в хищении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд назначил ей 4,5 года условно с испытательным сроком на пять лет, а также взыскал в пользу «Ломбард Фрегат» 1,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники строительной компании в Ленобласти обманули 18 клиентов на 100 млн рублей.

Артемий Чулков