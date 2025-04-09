В Казани произошло 167 ДТП за сутки

На дорогах Казани 8 апреля было зарегистрировано 167 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В одной из аварий пострадал человек. Из общего числа происшествий 72 зарегистрировано в центрах оформления ДТП, 26 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

Также за сутки задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 4 человека, управлявших транспортом без прав. Трех граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев 8 апреля попал в ДТП в Чебоксарах.

Дарья Сайфиева