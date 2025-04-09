Долг в «Ковше» не утаишь

Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, определившей взыскать с экс-гендиректора Ростовского портового элеватора «Ковш» Рубена Айвазяна 258,5 млн руб. убытков предприятия. Как установил суд, руководитель элеватора путем сделок с аффилированным лицом вывел из оборота имущество банкрота, а кроме того, списал якобы испорченные подтоплением пшеницу и сорго на 236 млн руб. По этим фактам расследуется уголовное дело. Действия господина Айвазяна, по мнению суда, привели к банкротству предприятия и невозможности рассчитаться с кредиторами. Юристы не исключают, что средств бывшего руководителя элеватора «Ковш» не хватит, чтобы покрыть убытки должника. Однако этот долг, согласно закону, экс-глава предприятия не сможет списать в рамках личного банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего руководителя Ростовского портового элеватора «Ковш» Рубена Айвазяна на определение Арбитражного суда Ростовской области, взыскавшего с него 258,5 млн руб. по убыткам предприятия. Информация опубликована в картотеке суда.

С заявлением о взыскании убытков с Рубена Айвазяна в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш”» Сергей Фетисов. По его мнению, бывший гендиректор элеватора причинил «Ковшу» убытки в связи с растратой имущества должника. Кроме того, экс-руководитель компании, по мнению господина Фетисова, необоснованно списал пшеницу и сорго, а также совершил недобросовестные сделки с ООО «Ростовский портовый элеватор» в сумме на 20,8 млн руб. Оценив доводы конкурсного управляющего и возражения ответчика, суд пришел к выводу: требования Сергея Фетисова являются обоснованными.

Согласно данным инвентаризационных ведомостей, предоставленных суду, на 3 июня 2021 года у Ростовского портового элеватора «Ковш» не было обнаружено множество наименований имущества. Кроме того, ввиду порчи были списаны тысячи тонн пшеницы на 235,9 млн руб.

«Списать испорченные товарно-материальные ценности можно только на основании акта о списании, составленного комиссией и утвержденного руководителем. <...> Инвентаризационная комиссия для проведения списания ТМЦ не была создана, списание было незаконно осуществлено единолично генеральным директором. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. Ответчик указывает, что в 2019 году он являлся единственным сотрудником должника и не имел возможности повести инвентаризацию комиссионно. При этом приказом Минфина РФ в состав инвентаризационной комиссии разрешено включать представителей независимых аудиторских организаций и иных организаций. Таким образом, Айвазян имел возможность провести инвентаризацию и оформить акт на списание в полном соответствии с требованиями законодательства, но не сделал этого. Кроме того, в обоснование своей позиции Айвазян указывает, что ТМЦ были подтоплены»,— говорится в определении суда.

Тем не менее суд указал, что доводы господина Айвазяна о протекании силосов, их частичной неработоспособности и залитии силосов дождем опровергаются материалами уголовного дела, рассматриваемого Ленинским райсудом Ростова-на-Дону. Также, согласно актам, подписанным самим Рубеном Айвазяном и директором банка «Национальный клиринговый центр» 1 и 2 декабря 2016 года, установлено, что зернохранилища были сухими, чистыми, полностью пригодными для приема и хранения зерна. Аналогичные характеристики зернохранилища, по утверждению арбитражного суда, были установлены и письменным отчетом сотрудников сюрвейерской компании SGS.

Приведенный ответчиком факт залития пшеницы дождем в 2016 году опровергается показаниями начальника охраны ООО «РПЭ “Ковш”». Главный бухгалтер ООО «РПЭ “Ковш”» указал, что с 2016 по 2020 год в обществе зерно в большом количестве не пропадало, имелась только естественная убыль. Рубен Айвазян в своем отзыве указал, что так как пшеница оказалась испорченной, она подлежала скорейшей утилизации в полном объеме из-за опасности ее хранения на силосах (повышенная взрывоопасность). Пшеница, признанная негодной, была полностью утилизирована. Элеватор заключил договор об оказании транспортных услуг с ООО «СК “Юга”», но там пояснили следствию, что отходы, полученные ими от ООО «РПЭ “Ковш”», не были зерновым продуктом, это была земля с шелухой, сметаемая с элеватора. Сам же директор СК «Юга» Дмитрий Челаков пояснил следствию, что договор с элеватором на вывоз отходов он не заключал, а водитель СК «Юга» пояснил, что вывозил с элеватора грунт, а не зерновые отходы.

«Суд по уголовному делу исследовал доводы Айвазяна о залитии силосов и подмокании пшеницы, и посчитал их надуманными, не доказанными и не соответствующими действительности»,— говорится в определении областного арбитража.

Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области признал недействительными сделки между ООО «РПЭ “Ковш”» и ООО «Ростовский портовый элеватор», взыскав в пользу «Коша» 20,8 млн руб. Суд установил прямую аффилированность между участниками сделки, а также признаки вывода активов должника из хозяйственного оборота, в результате чего «Ковш» лишился имущества, за счет которого могли быть погашены его обязательства перед кредиторами.

По данным системы Rusprofile, ООО «РПЭ “Ковш”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году. Специализация — складирование и хранение. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — ООО «ЮЗТ», основным профилем которого является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

Как писал «Ъ-Ростов», ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш”» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью 2,1 млрд руб. В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша», который находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала, был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Юрист адвокатского бюро «Астериск» Софья Волкова отмечает, что, по закону, долг господина Айвазяна нельзя списать в рамках личного банкротства, и есть вероятность, что его активов будет недостаточно для погашения задолженности.

Согласно информационной базе Casebook, бывший руководитель ООО «РПЭ “Ковш”» сейчас не является ни руководителем, ни учредителем действующих компаний. «Увы, требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности средств после реализации имущества должника, считаются погашенными, и кредиторы не смогут получить причитающееся им. Компания-должник, на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, подлежит ликвидации и исключению из ЕГРЮЛ»,— резюмирует госпожа Волкова.

Дмитрий Михеенко