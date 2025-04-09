Аэропорты Владикавказа, Волгограда и Грозного возобновили работу

Аэропорты во Владикавказе, Волгограде и Грозном возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения были введены в 1:53 по мск и продлились до 7:05.

За это время на запасные аэродромы перенаправили три самолета. Один из них совершал рейс во Владикавказ, второй — в Волгоград, третий — в Грозный, уточнили в ведомстве.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Минобороны сообщало, что со вчерашнего вечера и в течение ночи 9 апреля над 11 российскими регионами было уничтожено 158 БПЛА, информации о пострадавших нет.