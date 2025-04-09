«Кузбасс» вышел в следующий раунд волейбольного Кубка России

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» вышли в плей-офф Кубка России. Они стали победителями предварительного этапа турнира в группе Г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Команды этой группы играли в столице Кузбасса. 8 апреля в решающем матче за выход в плей-офф хозяева обыграли красноярский «Енисей» со счетом 3:1 (17:25, 25:21, 25:22, 25:16).

В следующем раунде «Кузбасс» встретится в серии до двух побед с московским «Динамо». Первая встреча состоится в Кемерове 12 апреля. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в плей-офф Кубка России вышел новосибирский «Локомотив». Его ждут игры с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Валерий Лавский