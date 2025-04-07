Новосибирские волейболисты вышли в плей-офф Кубка России

Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли домашний этап Кубка России, завершившийся 6 апреля. Это позволило команде выйти в следующий раунд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новосибирцы в группе Б последовательно одолели новокуйбышевскую «Нову» (3:1), барнаульский «Университет» (3:0) и сургутский клуб «Газпром-Югра» (3:1). В плей-офф Кубка России «Локомотив» встретится с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя, финишировавшим первым в группе В.

6 апреля стартовали игры в группе Г в Кемерове. Там в первом туре местный «Кузбасс» обыграл «Тюмень» 3:0. Красноярский «Енисей», в свою очередь, проиграв первые два сета, одолел ярославский «Ярославич» со счетом 3:2.

Валерий Лавский