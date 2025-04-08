Newsweek: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на обращение американского Минюста, поданное в суд Флориды.

Согласно материалам дела, Раут общался по защищенному мессенджеру с человеком, поддерживающим Украину и имеющим доступ к боевому оружию. Он пытался приобрести оружие за месяц до покушения.

«Пришлите мне РПГ или Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать... (президент США Дональд Трамп.— "Ъ") неблагоприятен для Украины. Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог победить на выборах»,— писал Раут продавцу оружия (цитата по Newsweek).

Он отправил в украинский мессенджер изображение самолета предвыборной кампании Трампа и написал, что он садится в этом месте ежедневно. Прокуроры утверждают, что эта переписка является еще одним доказательством виновности Раута.

Попытки покушения на господина Трампа совершались дважды. Первая случилась 13 июля 2024 года. Тогда 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в него с крыши с расстояния 120 м от трибуны и ранил в ухо. Погиб один из участников митинга, еще двое получили ранения. В сентябре президент США пережил второе покушение возле гольф-клуба во Флориде. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по Райану Рауту, который прятался в кустах. Мужчину задержали при попытке к бегству. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Позже Рауту предъявили обвинение в подготовке убийства.

Екатерина Отрашкевич