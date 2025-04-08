В РПЦ предупредили о сатанистах, которые проникли в медицину и образование

Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, заявил, что сатанисты проникают во многие сферы иностранного общества. Он сказал об этом после круглого стола в Госдуме, который был посвящен борьбе с распространением сатанизма и других деструктивных культов и идеологий.

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«В некоторых странах сатанисты пролоббировали возможность проведения занятий в школах и высших учебных заведениях… Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийство детей в утробе матери»,— сказал иерей «РИА Новости».

Также он заявил, что в США открыта специализированная клиника, которая проводит аборты во имя Сатаны. Он имел в виду «Сатанинскую клинику абортов матери Сэмюэля Алито», которую открыло в Нью-Мексико The Satanic Temple («Храм Сатаны») — активистское движение, признанное Генпрокуратурой нежелательным в России. Клиника предлагает бесплатный скрининг, виртуальные приемы и рецепты на медикаментозный аборт для беременных женщин, желающих сделать аборт. «Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы»,— добавил в разговоре иерей.

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о запрете сатанизма в России. Об этом в январе сообщал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Александр Рыльский