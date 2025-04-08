Арсений Грицюк попрощался с болельщиками СКА перед отъездом в «Нью-Джерси»

Нападающий ХК СКА Арсений Грицюк попрощался с болельщиками петербургского клуба перед отъездом в НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Питер, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА — вы навсегда в моем сердце, и здесь я нашел свой второй дом»,— написал игрок в соцсетях.

Срок действия контракта Арсения Грицюка с ХК СКА истекает 31 мая 2025 года. Как напомнил Championat.com, в мае прошлого года агент 24-летнего хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что сезон-2024/2025 тот проведет в СКА, после чего намерен уехать в НХЛ, где, вероятно, будет выступать за «Нью-Джерси Дэвилз».

В завершившемся регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Грицюк отыграл за СКА 49 матчей, набрав в них 44 (17+27) очка. В шести матчах плей-офф нападающий записал на свой счет 5 (1+4) баллов.

О последнем матче СКА в плей-офф сезона 2024/2025 и вылете из Кубка Гагарина — в материале «Ъ-СПб» «СКА провалился под фанфары».

Андрей Цедрик