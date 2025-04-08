Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 44

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике превысило 40 человек. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуан Мануэль Мендес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eddy Vittini / AP Фото: Eddy Vittini / AP

«По предварительным данным, на данный момент погибли 44 человека. Мы продолжаем работать»,— сказал журналистам директор COE (цитата по AFP).

Он добавил, что 146 пострадавших находятся в больнице. Из-под завалов продолжают спасать людей. Директор COE заявил Listin Diario, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний человек.

Для помощи пострадавшим задействовано 150 машин скорой помощи. Возле ночного клуба по-прежнему остаются семьи пропавших без вести зрителей. Среди погибших — Нелси Круз, губернатор провинции Монте-Кристи.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса сегодня утром, 8 апреля. Исполнитель оказался под завалами вместе со зрителями концерта. Его нашли после того, как он начал петь под обломками крыши. Сейчас певец находится в стабильном состоянии.

Екатерина Отрашкевич