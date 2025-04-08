Свердловские муниципалитеты получат 90 млн рублей за высокие показатели развития

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 90 млн руб. в качестве дотаций девяти муниципалитетам за достижение наилучших показателей социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, благоустройство детских площадок, ремонт дорог, освещение пешеходных дорожек и развитие инфраструктуры.

Выделенные средства получат лидеры в группах, сформированных по числу жителей, и муниципальные образования, продемонстрировавшие наибольшую динамику. Победителями стали: Верхняя Пышма, Полевской, Заречный, Рефтинский, Камышловский, ЗАТО Свободный и Красноуфимский, Талицкий и Гаринский муниципальные округа.

Интегральный рейтинг муниципалитетов разработан министерством экономики и территориального развития и включает 41 показатель, в том числе объем инвестиций, реальную заработную плату, ввод жилья, обеспеченность местами в детских садах, удовлетворенность качеством ЖКХ и дорог.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Верхотурье, Нижний Тагил и Каменск-Уральский получат субсидии из бюджета Свердловской области на повышение туристической привлекательности. Всего с начала года из регионального бюджета свердловским муниципалитетам направили 52,2 млн руб.

Полина Щуцкая