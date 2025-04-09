Ленобласть газует активнее

После прошедшего вчера регионального штаба по газификации Ленобласти губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что запланированный на этот год объем газификации частных домов в 15 тыс. домовладений превышает количество подключенных домов за все время реализации президентской программы догазификации. Речь идет об исполнении поручения президента РФ, данного в 2021 году, по бесплатному строительству газоподводящих сетей к границам земельных участков. По данным компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», с апреля 2021 года до настоящего времени в 47-м регионе с собственниками домовладений было заключено более 46,1 тыс. договоров на технологическое присоединение, исполнено присоединение до границ земельных участков заявителей по 38,9 тыс. договоров, пуск газа осуществлен к 17,2 тыс. домовладений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо президентской программы догазификации, в регионе действует совместная программа развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021–2025 годы ПАО «Газпром» и областного правительства. В 2023 году стоимость программы оценивалась в 38,3 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 06.04.2023).

Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в 2021–2024 годах по программе были построены или переведены на голубое топливо 24 котельные. Объем инвестиций за этот период превысил 1,1 млрд рублей. За четыре года в Ленобласти построено 49 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 566 км. В этом году будет ведет еще один газопровод протяженностью 22,1 км. В период с 2025 до 2030 года планируется перевести на сжигание газа 103 котельные. Объем запланированных инвестиций на следующий период составляет более 3,7 млрд рублей.

Практика Ленобласти по субсидированию газификации домовладений считается одной из лучших в стране. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», максимальный размер субсидии в размере 300 тыс. рублей предусмотрен для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам (см. «Ъ-СПб» от 14.03.2024). 201 тыс. рублей получают льготные категории граждан, в том числе участники СВО, остальным собственникам домов выделяется 180 тыс. рублей. Объем финансирования на оказание меры поддержки из регионального бюджета в этом году остался на уровне прошлогоднего — 1,2 млрд рублей. На 2026–2027 годы финансирование субсидирования догазификации запланировано в таком же объеме, уточнили в областном комитете по ТЭК.

Темпы догазификации частных домовладений за последний год значительно увеличились, говорят в компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»: «За квартал подключаем больше, чем раньше за год». Это связывают с активностью информационной кампании о субсидировании, проводимой правительством региона и газовиками. Вторая причина — кратное увеличение объемов проектирования и строительства объектов газовой инфраструктуры, «потому что люди очень ждут газ», объясняют в компании.

Александра Тен