Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ленобласть газует активнее

Регион лидирует на Северо-Западе по количеству домов, подключенных к голубому топливу

После прошедшего вчера регионального штаба по газификации Ленобласти губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что запланированный на этот год объем газификации частных домов в 15 тыс. домовладений превышает количество подключенных домов за все время реализации президентской программы догазификации. Речь идет об исполнении поручения президента РФ, данного в 2021 году, по бесплатному строительству газоподводящих сетей к границам земельных участков. По данным компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», с апреля 2021 года до настоящего времени в 47-м регионе с собственниками домовладений было заключено более 46,1 тыс. договоров на технологическое присоединение, исполнено присоединение до границ земельных участков заявителей по 38,9 тыс. договоров, пуск газа осуществлен к 17,2 тыс. домовладений.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо президентской программы догазификации, в регионе действует совместная программа развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021–2025 годы ПАО «Газпром» и областного правительства. В 2023 году стоимость программы оценивалась в 38,3 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 06.04.2023).

Как идет программа газификации в Ленобласти

Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в 2021–2024 годах по программе были построены или переведены на голубое топливо 24 котельные. Объем инвестиций за этот период превысил 1,1 млрд рублей. За четыре года в Ленобласти построено 49 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 566 км. В этом году будет ведет еще один газопровод протяженностью 22,1 км. В период с 2025 до 2030 года планируется перевести на сжигание газа 103 котельные. Объем запланированных инвестиций на следующий период составляет более 3,7 млрд рублей.

Меры поддержки по догазификации в Ленобласти

Практика Ленобласти по субсидированию газификации домовладений считается одной из лучших в стране. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», максимальный размер субсидии в размере 300 тыс. рублей предусмотрен для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам (см. «Ъ-СПб» от 14.03.2024). 201 тыс. рублей получают льготные категории граждан, в том числе участники СВО, остальным собственникам домов выделяется 180 тыс. рублей. Объем финансирования на оказание меры поддержки из регионального бюджета в этом году остался на уровне прошлогоднего — 1,2 млрд рублей. На 2026–2027 годы финансирование субсидирования догазификации запланировано в таком же объеме, уточнили в областном комитете по ТЭК.

Темпы догазификации частных домовладений за последний год значительно увеличились, говорят в компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»: «За квартал подключаем больше, чем раньше за год». Это связывают с активностью информационной кампании о субсидировании, проводимой правительством региона и газовиками. Вторая причина — кратное увеличение объемов проектирования и строительства объектов газовой инфраструктуры, «потому что люди очень ждут газ», объясняют в компании.

Александра Тен

Новости компаний Все