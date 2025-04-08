Саперы обезвредили 68 тыс. мин в Курской области с начала вторжения ВСУ

С начала вторжения ВСУ в Курскую область российские саперы в регионе обнаружили и уничтожили 68,7 тыс. мин и других взрывоопасных объектов. Разминировано около 24,1 га и 612 км дорог, рассказала пресс-служба правительства Курской области.

В области продолжается разминирование территорий, которые были заняты украинскими войсками. Правительство напомнило, что жителям нельзя въезжать в 122 населенных пункта, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, которые прилегают к ним. Это решение было принято по распоряжению оперативного штаба области.

Если мирный житель нарушит запрет, въедет на закрытые территории и там получит травмы или погибнет, регион не окажет ему и его семье меры поддержки. Также ему может грозить административная ответственность. Запрет касается населенных пунктов шести приграничных муниципалитетов — Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского. Такое же решение относительно закрытых населенных пунктов приняли власти Белгородской области.