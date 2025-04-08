Главные новости 8 апреля. Кавказ

Объем инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2024 году, не учитывая бюджетные средства, составил 132 млрд руб. при запланированных 111 млрд руб. Этот показатель на 28,5% превышает уровень 2023 года.

Улица в Северной Осетии в селении Нижняя Саниба будет названа в честь Героя России Марата Тибилова. Соответствующее распоряжение глава республики Сергей Меняйло дал на аппаратном совещании.

В Ставропольском крае с 7 апреля введен режим повышенной готовности из-за заморозков до -5 градусов в период с 9 по 11 апреля.

Суд в Ставрополе определил ликвидировать строительную компанию «Адмирал».

С начала года прокуратура в Ставропольском крае пресекла проведение свыше 300 необоснованных проверок бизнеса контролирующими органами, защитив, в том числе, права крупных инвесторов в экономику региона.

Объем оказанных платных медицинских услуг в Ставропольском крае по итогам 2024 года достиг 20 млрд руб., что на 2,9% превышает результат 2023 года

В Железноводске состоялась патриотическая акция, участники которой развернули георгиевскую ленту длиной 80 м. Помогали в организации праздника старшеклассники школы №1 города, волонтеры и туристы.